2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Öğrenciler ve bazı veliler, sabahın erken saatlerinde okul bahçesinde toplanmaya başladı. Bu sene birinci sınıfa başlayacak öğrencilere, aileleri de eşlik etti.

Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle sıraya giren öğrenciler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra öğretmenler eşliğinde sınıflara alınan öğrenciler, sıraların üzerine konulan ders kitaplarını aldı. Öğretmenler, öğrencilere yaka kartlarını da dağıttı.

İkinci sınıf öğrencisi Elif Öykü Deniz'in annesi Anıl Deniz, ilk senenin heyecanını üzerlerinden attıklarını ancak yeni bir senenin heyecanını çocuklarıyla birlikte yaşadıklarını söyledi.

Deniz, "Çocuğum çok heyecanlı ister istemez. Birinci sınıfta kelimeleri, harfleri, her şeyi, yazmayı öğrendi. 'İkinci sınıfta aynı şekilde devam edebilecek miyim' diye düşünüyor. Bakalım hayırlısı diyoruz." ifadelerini kullandı. ???????