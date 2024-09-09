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2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı

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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu'nda düzenlenen törenle başladı. Öğrenciler ve veliler sabah erken saatlerde okulda buluşarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ders kitaplarını alıp sınıflarına geçti. Veliler, çocuklarının eğitimine dair heyecanlarını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Zeytinburnu Şehit Ömer Cankatar İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Öğrenciler ve bazı veliler, sabahın erken saatlerinde okul bahçesinde toplanmaya başladı. Bu sene birinci sınıfa başlayacak öğrencilere, aileleri de eşlik etti.

Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle sıraya giren öğrenciler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra öğretmenler eşliğinde sınıflara alınan öğrenciler, sıraların üzerine konulan ders kitaplarını aldı. Öğretmenler, öğrencilere yaka kartlarını da dağıttı.

İkinci sınıf öğrencisi Elif Öykü Deniz'in annesi Anıl Deniz, ilk senenin heyecanını üzerlerinden attıklarını ancak yeni bir senenin heyecanını çocuklarıyla birlikte yaşadıklarını söyledi.

Deniz, "Çocuğum çok heyecanlı ister istemez. Birinci sınıfta kelimeleri, harfleri, her şeyi, yazmayı öğrendi. 'İkinci sınıfta aynı şekilde devam edebilecek miyim' diye düşünüyor. Bakalım hayırlısı diyoruz." ifadelerini kullandı. ???????

Kaynak: AA / Güncel

Zeytinburnu istanbul Güncel Tören

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