Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Nusr-Et'e silahlı saldırı düzenleyen organize suç örgütü üyeleri yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-22" operasyonunda, "Nusr-Et" isimli iş yerine yönelik silahlı saldırıda bulunan organize suç örgütü üyesi 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını yurt dışında firarda bulunan Barış Boyun ve Volkan Reçber'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Mahzen-22" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Operasyon kapsamında Boyun ve Reçber'in talimat vererek yaptırdığı, Beşiktaş'taki "Nusr-Et" isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren 5 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, operasyonda 4 ruhsatsız tabancaya, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konulduğunu kaydetti.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Operasyon İstanbul Güvenlik Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Nevşehir Ürgüp Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Ürgüp adayı Nazım Kaya kimdir? DEM Parti Nevşehir Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Merkez adayı Helin Elif Geyik kimdir? Gökçe Can kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Kemah Belediye Başkan adayı Gökçe Can kaç yaşında, nereli? Cengiz Türk kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Merkez Belediye Başkan adayı Cengiz Türk kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 27 Mart Euro kaç lira? Karabük Üniversitesi yabancı öğrencilere ne zorunluluğu getirdi? Karabük Üniversitesi'nin kararı ne? Üstün Dönmez kimdir? CHP Manisa Kırkağaç Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez Kaç yaşında, nereli? Dolar bugün ne kadar? 27 Mart Dolar kaç TL? Güncel dolar kuru! İbrahim Büke kimdir? CHP Manisa Gördes Belediye Başkan Adayı İbrahim Büke Kaç yaşında, nereli? Cem Aykan kimdir? CHP Manisa Gölmarmara Belediye Başkan Adayı Cem Aykan Kaç yaşında, nereli? DEM Parti Nevşehir Avanos Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Avanos adayı Ömer Dündar kimdir? DEM Parti Muş Varto Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Varto adayı Giyasettin Aydemir kimdir? DEM Parti Muş Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muş Merkez adayı Sırrı Söylemez kimdir? Ahmet Demir kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Sivrice Belediye Başkan adayı Ahmet Demir kaç yaşında, nereli? Furkan Sağman kimdir? Zafer Partisi Elazığ- Palu Belediye Başkan adayı Furkan Sağman kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title