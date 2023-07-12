İstanbul'da Nuri ve Esra Yıldız cinayeti davasında savcılıktan talep

İstanbul'da Nuri ve Esra Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin davada savcılık, 3 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.

İstanbul'da Nuri Yıldız ile eşi Esra Yıldız'ın 2021'de öldürülmesine ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcılık, çiftin akrabaları olan 3 sanığın ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.

Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Aleyna, Ferhat ve Mühyettin Yıldız, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Maktullerin yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, maktuller Nuri Yıldız ile Esra Yıldız'ın evli oldukları, sanıklar Ferhat, Mühyettin ve Aleyna Yıldız'ın da Nuri Yıldız'ın yeğenleri olduğu belirtildi.

Maktullerin otel işlettikleri anlatılan mütalaada, sanık Ferhat Yıldız'ın ortaklık teklifini Nuri Yıldız'ın kabul etmediği, Ferhat Yıldız'ın ailesiyle söz konusu otelleri ele geçirme veya idaresinde söz sahibi olma niyetinde olduğu kaydedildi.

Mütalaada, sanık Ferhat Yıldız'ın ortaklık teklifinin kabul edilmemesi üzerine kardeşleri olan diğer sanıklar Aleyna ve Mühyettin Yıldız ile amcası Nuri Yıldız ve yengesi Esra Yıldız'ı öldürmeye karar verdikleri değerlendirildi.

Sanıkların, Nuri ve Esra Yıldız'ın ölümü halinde gerçekte var olmayan ortaklık meselesini gündeme getirerek otelleri ele geçirme veya idaresinde söz sahibi olma hedeflerini gerçekleştirebileceklerini düşündükleri aktarılan mütalaada, maktullerin ölümünden çok süre geçmeden sanıkların ortaklık hususunu kimi tanıklara dile getirmiş olmalarının da bu düşünceyi açıkça gösterdiği vurgulandı.

Mütalaada, Nuri Yıldız'ın 10 Ekim 2021'de aracının içinde silahla vurularak, Esra Yıldız'ın ise 11 Ekim 2021'de evinde boğazı kesilerek öldürüldüğü kaydedildi.

Sanıkların maktulleri tasarlayarak öldürdükleri, öldürme kararını ani ve şarta bağlı almadıkları değerlendirilen mütalaada, silah ve bıçağı suç işlemek için hazırlayan sanıkların işten çıkmasını bekledikleri Nuri Yıldız'ı takibe aldıkları aktarıldı.

Mütalaada, "Sanıkların Nuri Yıldız'ı öldürmesi, yaklaşık 3 saatlik süre içerisinde her iki maktulün öldürülmesi, Nuri Yıldız'ın cesedinin araç içerisinde uzun kilometreler katedilerek taşınması, maktulün cesedi ile suç aletlerinin boş arazilere atılması, maktulün aracıyla Avcılar'daki evine gitmeleri, aracını yakmaları ve bunları İstanbul'un nüfus yoğunluğu olan ilçelerinde ve E-5 gibi yoğun trafik akışının olduğu yerde gerçekleştirmeleri soğukkanlı davranışlar gerektirmektedir." ifadesine yer verildi.

Esas hakkındaki mütalaada, sanıklar Aleyna, Ferhat ve Mühyettin Yıldız'ın, iki kişiyi "tasarlayarak öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "mala zarar verme", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplam 3'er yıl 8'er aydan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

Maktullerin aileleri sanıkların en ağır cezayı almasını talep ederken, sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2021'de Esenyurt'ta yanan bir aracın yanında nüfus cüzdanı bulunan Nuri Yıldız'ın evine gidildiğinde eşi Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürülmüş halde olduğu anlatılıyor.

Nuri Yıldız'ın da Beylikdüzü'nde başına 3 el ateş edilmiş şekilde ölü bulunduğu aktarılan iddianamede, yapılan araştırmada sanıklar Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız'ın maktulün aracıyla Beylikdüzü'ne giriş yaptıkları ve toprak araziye bir cisim attıklarının tespit edildiği kaydediliyor.

Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız'ın maktul Esra Yıldız'ın Avcılar'da yaşadığı konuta da girdikleri anlatılan iddianamede, otomobili getirip otoparka park eden kişinin ise sanık Aleyna Yıldız olduğu aktarılıyor.

İddianamede, sanıklar Aleyna Yıldız, Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız'ın amcalarının ve eşinin öldürülmesine ilişkin iki kez "tasarlayarak öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, "mala zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "ruhsatsız silah kullanma" suçlarından da 1 yıl 4'er aydan dokuzar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.