İstanbul'da noter dolandırıcılığı operasyonu: 23 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 5 ilde, noterlerde araç devir işlemi yaparken bahanelerle para ödemeyerek vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya kurulan örgüte üye olmak", "serbest meslek sahibi kişiler tarafından mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda dün gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 23 şüphelinin Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki ifade işlemleri devam ediyor.

Araç satmak isterken dolandırılan mağdurlar ise işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan mağdurlardan Mehmet Selim Şahin, eşinin ameliyatı için arabasını satmak zorunda kaldığını belirterek, "İlanı internete attım, orada görüp aradı beni. Aracı almak için geldiler, anlaştık, ikinci gün beni çağırdılar notere gittik. Sahte dekont gösterdiler. Baktım, para gelmedi, bankayı aramış gibi yaptılar. Para gelmedi deyince 'Havuza düştü, çok yüklü olduğu için gelmedi, sıkıntı oldu halledeceğiz' dediler." dedi.

Şüphelilerin, parayı kendilerine ait markette vereceklerini söylemesi üzerine durumdan şüphelendiğini anlatan Şahin, aracını vermek istemediğini ancak şüphelilerin silah çekerek "arabadan inmezsen seni vururuz" demeleri üzerine araçtan inmek zorunda kaldığını anlattı.

"İşlem sırasında dekontu gösterdiler"

Mağdurlardan Osman Saklıca ise şüphelilerin alıcı gibi gelerek noterde son ana kadar kendilerini çeşitli bahanelerle oyaladıklarını ifade etti.

Kısıtlı zaman nedeniyle satış için imzayı atmalarına rağmen paranın hesabına geçmediğini belirten Saklıca, "İşlem sırasında dekontu gösterdiler, '5 dakikaya hesabında olur, aracı yıkamaya götürüyoruz, para sizin hesabınıza geçene kadar biz de sizin yanınızda geliriz.' dediler." şeklinde konuştu.

Cüneyt Mert de kendilerini esnaf olarak tanıtan şüphelilerin satış için 6-7 kişilik kalabalık bir grup halinde notere geldiklerini söyledi. Şüphelilerin dolandırıcı olduklarını anladıktan sonra savcılığa başvurduklarını kaydeden Mert, "Zaten biz savcılığa gidene kadar hemen 3-4 kere üst üste satış verip arabanın akıbetini kaybetmeye çalıştılar. Tek kişi biliyordum, 10-15 kişilik mağdurlar olarak yakalandıklarını öğrendik." ifadelerini kullandı.

Şüphelilerden birinin noterdeki araç satış işleminin ardından parayı hesaba göndermeden kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin merdivenlerden koşarak inmesi, binadan çıkarak uzaklaşması ve mağdur kişinin peşinden koşması yer aldı.

Operasyon

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında araçlarını satmak isteyen vatandaşlarla irtibata geçen şüphelilerin, anlaştıkları kişilere çeşitli bahaneler sunarak parayı ödemedikleri, aracın ruhsatını almalarına rağmen mağdurları oyaladıkları, satın aldıkları araçları da diğer suç örgütü üyelerine devrettikleri, şikayet durumunda şerh konulmaması için sonrasında aracı iyi niyetli kişilere satarak haksız kazanç sağladıkları belirlenmişti.

Savcılıkça 29 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 5 ilde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 23 şüpheliyi yakalamıştı.