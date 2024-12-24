Üye Girişi
Haberler
Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
Asgari ücret zam oranı belli oldu!
Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
İşte asgari ücret sonrası yeni işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
CHP MYK, yarın sabah asgari ücret gündemiyle olağanüstü toplanacak
CHP'den asgari ücret kararı! MYK yarın sabah toplanacak
Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Erdoğan'dan 2025 asgari ücretiyle ilgili ilk açıklama

İstanbul'da Noel Ayinleri Coşkuyla Kutlandı

İstanbul'da Noel Ayinleri Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Beyoğlu ve Şişli bölgelerinde yer alan kiliselerde Noel nedeniyle düzenlenen ayinler ilgiyle takip edildi. Saint Antuan Kilisesi'nde dualar edildi, mumlar yakıldı ve cemaati katıldı. Yerli ve yabancı turistler kutlamalara katıldı.

İstanbul Beyoğlu ve Şişli'deki kiliselerde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

Saint Antuan Kilisesi'ndeki ayinde ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu. Kilisede mum yakılıp Türkçe, İtalyanca ve İngilizce dualar edildi.

Ayine, Katolik cemaati temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda turist katıldı.

Noel dolayısıyla kilisenin içi ve bahçesi süslenirken, yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirdi.

İstiklal Caddesi'ndeki bir diğer Katolik kilisesi Santa Maria Draperis Kilisesi ile Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde de Noel ayini düzenlendi.

Polis ekipleri, kilise önlerinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
img

Galatasaraylıların hayallerini yıkan Osimhen gelişmesi
img

Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
img

'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı
TÜRK-İŞ masadan kalktı: Komisyonun son toplantısına katılmadı
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Victor Osimhen transferinde Galatasaraylıların hayallerini yıkan gelişme
Galatasaraylıların hayallerini yıkan Osimhen gelişmesi
Husiler, İsrail'e hipersonik füzelerle saldırı düzenledi
İsrail şokta! Husiler hipersonik füzeyle saldırdı

Son Dakika Haberleri

07.07 saat anlamı nedir? 07 07 saat aşk anlamı 2024! 2025 askerlik ve doğum borçlanması kaç TL oldu? Antalya deprem mi oldu 24 Aralık Salı? 2025 kıdem tazminatı kaç TL oldu? İşsizlik maaşına zam gelir mi, işsizlik maaşı artar mı 2025? Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2025? Uşak okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Uşak Valiliği)? Kütahya okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Kütahya Valiliği)? Denizli okullar tatil mi 25 Aralık Çarşamba (Son Dakika Denizli Valiliği)? Serkan Güzelçoban kimdir? MasterChef Serkan Şef nereli kaç yaşında, restoranı nerede? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi, yüzde kaç arttı? (%)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.