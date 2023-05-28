İstanbul'da nikahı öncesi sandığa gelinliğiyle gitti

İstanbul'da nikahı kıyılacak Rümeysa Polat, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak için gelinliğiyle sandığa gitti. Rümeysa Polat ve Rahmi Teker çiftinin nikah tarihleri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuyla aynı güne denk geldi.

İstanbul'da nikahı kıyılacak Rümeysa Polat, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak için gelinliğiyle sandığa gitti.

Rümeysa Polat ve Rahmi Teker çiftinin nikah tarihleri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuyla aynı güne denk geldi.

Nikah töreni için hazırlığını yapan ve gelinliğini giyen Polat, Sancaktepe'deki 60. Yıl Sarıgazi Ortaokulu'na damatla birlikte gelin arabasıyla geldi. Polat, kayıtlı olduğu "2372" numaralı sandıkta oyunu kullanırken damat da kendisini bekledi.

Polat, oyunu kullandıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi. Polat, "Stresli bir günümüz ve bugüne şahit olduğumuz için mutluyuz. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlı olur." dedi.

Damat Rahmi Teker de heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "İnşallah vatana, millete hayırlı olur." temennisinde bulundu.

Teker, oyunu seçmen kaydının bulunduğu başka bir okulda kullandı.