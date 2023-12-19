Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların diş ve boynuzlarını satan şüpheli yakalandı

İstanbul'da nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların diş ve boynuzlarını satan şüpheli yakalandı

19 Aralık 2023 12:04 Güncelleme: 12:06 Abone Ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bir adreste hayvanlara ait diş ve boynuz parçalarının satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Operasyonda çok sayıda nesli tehlike altında olan hayvanın diş ve boynuzları ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı.