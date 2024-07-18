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İstanbul'da Nem ve Sıcaklık Yüzde 95'lere Ulaştı

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İstanbul'da yüzde 95'lere ulaşan nem ve aşırı sıcaklar yaşamı zorlaştırıyor. İstanbullular güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyarıldı.

(İSTANBUL) - İstanbul'da yüzde 95'lere ulaşan nem hem gece hem gündüz yaşamı güçleştiriyor. Hissedilen sıcaklık sadece öğle vakti değil akşamları bile 37 dereceleri bulabiliyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu belirterek, aşırı sıcakların etkili olacağı öğle saatlerinde İstanbulluları güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı.

Sabah 08.00 civarında yüzde 80 nem, 31 derece hissedilen sıcaklık, 10.00 civarında yüzde 75 nem, 34 derece hissedilen sıcaklıkla güne başlayan İstanbul'da öğle saatlerinde nemin yüzde 50'lere düşmesi ancak hissedilen sıcaklığın ise 37 derecelere yükselmesi bekleniyor. Akşam 18.00 civarında bile aynı nem oranı ve hissedilen sıcaklığın korunması, 21.00'den sonra nem oranın giderek yükseleceği, hissedilen sıcaklığın da 34 dereceleri bulacağı tahmin ediliyor.

Nem yüzde 95'leri bulacak, hissedilen sıcaklık ölçülenden 5-8 derece daha fazla olacak

AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ediyor. Aynı verilere göre, pazartesi gününe kadar İstanbul'da etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörülürken, yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile bu sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilmesine neden olabilecek.

AKOM'dan öğle saatleri için uyarı

AKOM, tehlikeli sıcaklıkların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olanları güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyardı. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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