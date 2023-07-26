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İstanbul'da "NARVAS" uyuşturucu uygulaması yapıldı

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İstanbul polisi, kent genelindeki birçok noktada "NARVAS" uyuşturucu uygulaması yaptı.

İstanbul polisi, kent genelindeki birçok noktada "NARVAS" uyuşturucu uygulaması yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama kapsamında Bakırköy Yüce Tarla ve Kağıthane Eski Belediye caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında ticari araçlar, otomobiller ve motosikletleri durdurdu.

Sürücülerin üst aramasını yapan ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştiren ekipler, araçları da detaylı şekilde aradı. Aramalara dedektör köpekler de eşlik etti.

Uygulama sırasında üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan 1 kişi, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Kara - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kağıthane İstanbul Güncel Haberler

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