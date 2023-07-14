İstanbul'da Narkotik Uygulaması: Şüpheli Araçlar Didik Didik Arandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarıyla Şube Müdürlüğü, il genelinde NARVAS uyuşturucu uygulaması yapıldı. Gaziosmanpaşa'da şüpheli araçlar narkotik köpeği eşliğinde didik didik arandı. Uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarıyla Şube Müdürlüğü, il genelinde NARVAS uyuşturucu uygulaması yapıldı. Gaziosmanpaşa'da şüpheli araçlar narkotik köpeği eşliğinde didik didik arandı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarıyla Şube Müdürlüğü, il genelinde NARVAS uyuşturucu uygulaması yapıldı. Gaziosmanpaşa Çukurçeşme Caddesi'nde yapılan uygulamada, şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Narkotik köpeği eşliğinde yapılan uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.