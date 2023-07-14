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İstanbul'da Narkotik Uygulaması: Şüpheli Araçlar Didik Didik Arandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarıyla Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde NARVAS uyuşturucu uygulaması yapıldı. Gaziosmanpaşa'da şüpheli araçlar narkotik köpeği eşliğinde didik didik arandı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarıyla Şube Müdürlüğü, il genelinde NARVAS uyuşturucu uygulaması yapıldı. Gaziosmanpaşa'da şüpheli araçlar narkotik köpeği eşliğinde didik didik arandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gaziosmanpaşa Narkotik Güncel Haberler

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