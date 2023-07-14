İstanbul'da Narkotik Uygulaması: Şüpheli Araçlar Didik Didik Arandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarıyla Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde NARVAS uyuşturucu uygulaması gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşa'da şüpheli araçlar narkotik köpeği eşliğinde detaylı bir şekilde arandı. Uygulama sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarıyla Şube Müdürlüğü, il genelinde NARVAS uyuşturucu uygulaması yapıldı. Gaziosmanpaşa'da şüpheli araçlar narkotik köpeği eşliğinde didik didik arandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel