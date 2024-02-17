İstanbul'da Narkotik Operasyonunda 461 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "NARKOGÜÇ-50" operasyonunda 461 kilo uyuşturucu madde ve 1 milyon 936 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, konuyla ilgili 167 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı tespit edilen, "Torbacı" olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik "NARKOGÜÇ-50" Operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

461 KİLO UYUŞTURUCU MADDE, 1 MİLYON 936 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

5 gündür devam eden operasyon sonucunda 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği ile çok miktarda döviz ve 657 bin TL'ye el konulduğu bilgisini veren Yerlikaya, 461 kilo uyuşturucu madde ve 1 milyon 936 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, bin 663 şüpheli sokak satıcısının yakalanarak işlem yapıldığını bu şahıslardan 167'sinin de tutuklandığı bilgisini paylaştı.

"ÜLKEMİZİ ZEHİR TACİRLERİNDEN VE SOKAK SATICILARINDAN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; uyuşturucu tacirlerini teröristlerden farklı görmüyoruz. Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."