İSTANBUL'DA NARKOTİK OPERASYONU; EV SAHİBİ POLİSİ GÖRÜNCE KİRA ÖDEMİYORLAR DİYEREK ŞİKAYET ETTİ

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saat 06.30'da kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda polis görev aldı. Özel harekat ekipleri kapıları kırıp içeride güvenlik önlemleri aldıktan sonra narkotik polisi adreslerde arama yaptı. Adreslerde arama yapılırken 2 kişi ise hazerun olarak evlerde hazır bulundu.Kağıthane'de bir adrese yapılan operasyonda arama sırasında ev sahibi polise eşlik etti. Operasyonu unutan ev sahibi kiracılarıyla kira yüzünden tartışmaya başladı. Bunun üzerine polis ev sahibini uyardı. Bu sırada aramalara ise devam edildi. Kısa bir süre sonra ev sahibi yeniden kira ödemediklerinden yakınarak şüphelinin de aralarında bulunduğu kiracılarını polise şikayet etti. Polis yeniden ev sahibini uyararak bu konuyla ilgilenmediklerini söyledi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel