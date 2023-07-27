Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Narkotik Denetimi: Ruhsatsız Tabanca Bulunduran 1 Kişi Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS) desteğiyle yapılan denetimlerde Kağıthane'de bir otomobilde ruhsatsız tabanca buldu. Sürücü gözaltına alındı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS) ile belirlenen noktalara kent genelinde narkotik denetimi gerçekleştirdi. Kağıthane'de yapılan denetimde araçlar narkotik köpeği ile didik didik aranırken, yanında ruhsatsız tabanca bulunduran 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik suçları ile mücadelesini sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS) desteği ile belirlenen noktalarda narkotik denetimi gerçekleştirdi. Kağıthane ve Bakırköy'de belirlenen noktalarda, şüpheli araçlar durdurularak narkotik köpeği eşliğinde didik didik arandı. Kağıthane'de Eski Belediye Caddesi'nde ve Bakırköy Yücetarla Caddesi'nde yapılan denetim sırasında şüpheli görülen kişiler ise kimlik kontrolünden geçirildi. Kağıthane'de denetim sırasında bir otomobilde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca buldu. Bunun üzerine otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane Narkotik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title