İstanbul'da Narkotik Denetimi: Ruhsatsız Tabanca Bulunduran 1 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS) desteğiyle Kağıthane ve Bakırköy'de narkotik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca bulundu ve sürücü gözaltına alındı.

Narkotik suçları ile mücadelesini sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS) desteği ile belirlenen noktalarda narkotik denetimi gerçekleştirdi. Kağıthane ve Bakırköy'de belirlenen noktalarda, şüpheli araçlar durdurularak narkotik köpeği eşliğinde didik didik arandı. Kağıthane'de Eski Belediye Caddesi'nde ve Bakırköy Yücetarla Caddesi'nde yapılan denetim sırasında şüpheli görülen kişiler ise kimlik kontrolünden geçirildi. Kağıthane'de denetim sırasında bir otomobilde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca buldu. Bunun üzerine otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

- İstanbul