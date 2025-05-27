İstanbul'da Narkokapan Operasyonunda 254 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

İstanbul'da Narkokapan Operasyonunda 254 Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
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İstanbul'da düzenlenen Narkokapan-İstanbul 2 operasyonunda toplam 279 şüpheliden 254'ü tutuklandı. Operasyonda 102 kilo uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen Narkokapan-İstanbul 2 operasyonunda gözaltına alınan 279 şüpheliden 254'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20-23 Mayıs tarihleri arasında Bağcılar, Beşiktaş, Esenyurt, Maltepe ve Pendik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 279 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 254'ü adli makamlarca tutuklanırken, 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen suç malzemeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde sergilendi.

Sergiye katılan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sokak satıcıları da olsa uluslararası boyutta da olsa gençlerin geleceğini zehirleyen zehir tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.

Operasyon

Narkokapan-İstanbul 2 uyuşturucu operasyonunda 279 şüpheli gözaltına alınmış, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 94 fişek, 5 bin 224 uyuşturucu hap, 102 kilo 918 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun hedefinin özellikle gençlere musallat olan, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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