İstanbul'da Narkokapan Operasyonu: 119 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Narkokapan- İstanbul' operasyonunda, 119 şüphelinin yakalandığını, 70'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 7 ay boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul'un 13 ilçesinde 'Narkokapan-İstanbul' operasyonu düzenlendi. 55 jandarma asayiş timi, 3 jandarma motorlu asayiş timi, 432 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen ve 8 özel eğitimli narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonda 119 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 70'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.