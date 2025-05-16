İstanbul'da Narkokapan Operasyonu: 119 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Narkokapan Operasyonu: 119 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkokapan-İstanbul' operasyonunda 119 torbacının yakalandığını ve 70'inin tutuklandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Narkokapan- İstanbul' operasyonunda, 119 şüphelinin yakalandığını, 70'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 7 ay boyunca süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul'un 13 ilçesinde 'Narkokapan-İstanbul' operasyonu düzenlendi. 55 jandarma asayiş timi, 3 jandarma motorlu asayiş timi, 432 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen ve 8 özel eğitimli narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonda 119 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 70'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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