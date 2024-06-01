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İstanbul'da NARKOÇELİK-19 Operasyonunda 480 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen NARKOÇELİK-19 operasyonlarında 480 kg uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen "NARKOÇELİK-19" operasyonlarında, 480 kg uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-19" operasyonuna ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-19" operasyonlarında 480 kg uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi! Operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçısı 8 şüpheli yakalandı! Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

"Uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç-gereçler ele geçirildi"

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde düzenlenen 'NARKOÇELİK-19' operasyonlarında; 257 Kg skunk, 220,5 Kg metamfetamin, 71 bin adet uyuşturucu hap, 25 kg toz esrar ele geçirildi. Operasyonlar sonucu 9 adet hassas terazi, 1 adet hap basma makinesi, 3 adet press makinesi, çok sayıda uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç-gereçler ve çok miktarda Türk Lirası ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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