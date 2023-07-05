İstanbul Valisi Davut Gül, kentte plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesinin yasaklandığını açıkladı.

İstanbul'da nargile düzenlemesi

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, kentte plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesinin yasaklandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'da; plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir" ifadelerini kullandı.