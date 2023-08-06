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İstanbul'da Motosikletlilere Yönelik Sabit Yol Uygulaması Yapıldı

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İstanbul'un birçok noktasında, motosikletlilere yönelik sabit yol uygulaması yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli polis ve bekçilerin katılımıyla başta Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve Zeytinburnu olmak üzere, il genelinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulama noktalarında durdurulan motosikletliler, ekipler tarafından arandı. Sürücü ve yolcuların, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıp üstleri arandı. Denetimlerde, evrakı eksik olduğu belirlenen sürücülerin motosikletleri bağlandı.

İstanbul'un birçok noktasında, motosikletlilere yönelik sabit yol uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli polis ve bekçilerin katılımıyla başta Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve Zeytinburnu olmak üzere, il genelinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama noktalarında durdurulan motosikletliler, ekipler tarafından arandı.

Sürücü ve yolcuların, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıp üstleri arandı.

Denetimlerde, evrakı eksik olduğu belirlenen sürücülerin motosikletleri bağlandı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel

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