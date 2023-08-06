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İstanbul'da Motosikletlilere Yönelik Sabit Yol Uygulaması

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin bir çok noktasında motosikletlilere yönelik sabit yol uygulaması yapıldı. Bahçelievler'de gerçekleştirilen uygulamada 4 motosikletliye kask takmamaktan cezai işlem uygulanırken, araçları ise trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin bir çok noktasında motosikletlilere yönelik sabit yol uygulaması yapıldı. Bahçelievler'de gerçekleştirilen uygulamada 4 motosikletliye kask takmamaktan cezai işlem uygulanırken, araçları ise trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Beşiktaş, Esenyurt, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Bağcılar'da motosikletlilere yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. İlçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme şube müdürlükleri ekipleriyle bekçilerin katıldığı uygulamada ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı. Durdurulan motosikletler, ekipler tarafından didik didik arandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıp üstleri arandı. Uygulamaların yapıldığı Bahçelievler noktasında 4 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan cezai işlem uygulanırken, araçları ise trafikten men edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Esenyurt Bağcılar Güncel Haberler

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