İstanbul'da motosikletlilere kask takmama cezası

İstanbul'da motosikletlilere yönelik sabit yol uygulaması

Bahçelievler'de yapılan denetimde 4 motosikletliye kask takmamaktan cezai işlem uygulandı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin bir çok noktasında motosikletlilere yönelik sabit yol uygulaması yapıldı. Bahçelievler'de gerçekleştirilen uygulamada 4 motosikletliye kask takmamaktan cezai işlem uygulanırken, araçları ise trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Beşiktaş, Esenyurt, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Bağcılar'da motosikletlilere yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. İlçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme şube müdürlükleri ekipleriyle bekçilerin katıldığı uygulamada ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı. Durdurulan motosikletler, ekipler tarafından didik didik arandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama kontrolleri yapılıp üstleri arandı. Uygulamaların yapıldığı Bahçelievler noktasında 4 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan cezai işlem uygulanırken, araçları ise trafikten men edildi.