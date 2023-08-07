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İstanbul'da motosikletlilere kask takmama cezası

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler'de gerçekleştirdikleri sabit yol uygulamasında 4 motosikletliye kask takmamaktan cezai işlem uyguladı. Araçlar ise trafikten men edildi.

İstanbul'da motosikletlilere yönelik sabit yol uygulaması

Bahçelievler'de yapılan denetimde 4 motosikletliye kask takmamaktan cezai işlem uygulandı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin bir çok noktasında motosikletlilere yönelik sabit yol uygulaması yapıldı. Bahçelievler'de gerçekleştirilen uygulamada 4 motosikletliye kask takmamaktan cezai işlem uygulanırken, araçları ise trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Beşiktaş, Esenyurt, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Bağcılar'da motosikletlilere yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. İlçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme şube müdürlükleri ekipleriyle bekçilerin katıldığı uygulamada ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı. Durdurulan motosikletler, ekipler tarafından didik didik arandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama kontrolleri yapılıp üstleri arandı. Uygulamaların yapıldığı Bahçelievler noktasında 4 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan cezai işlem uygulanırken, araçları ise trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler İstanbul Güncel Haberler

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