İstanbul'da motosikletlilerden "Gazze" için farkındalık sürüşü

İstanbul'da motosikletliler Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için "Gazze için farkındalık sürüşü" gerçekleştirdi.

Ümraniye Belediyesinin destekleriyle BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen motosikletliler, "Özgür Filistin'in Yanındayız" adıyla düzenlenen eylem kapsamında Filistin ve Gazze için dua etti.

Katılımcılar, duanın ardından Türk ve Filistin bayrakları astıkları motosikletleriyle konvoy halinde Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na hareket etti.

Diğer sürücülerin de korna çalarak destek verdiği eylemde bazı katılımcıların motosikletlerine, "Filistin'e sahip çıkmak için Müslüman olmaya gerek yok. İnsan olmak yeterli" yazılı kağıtlar yapıştırdığı görüldü.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan gruptakiler, sık sık tekbir getirerek, "Cenk, cihat, şehadet", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Burada konuşan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, soykırımı lanetlemek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Bu vahşeti durdurmaya çocukların, gençlerin, yaşlıların dualarının üstün geleceğini ifade eden Özdemir, "Bir kez daha haykırıyoruz siyonist İsrail yönetimine. Haddini bil, zulümle abat olunmaz. Bu zulüm senin ayağına öyle bir dolanır ki, bir daha oradan çıkışı göremezsin." dedi.

Özdemir, Küresel Sumud Filosu'na da değinerek, şunları söyledi:

"Bugün onların kutlu mücadelelerinin Türkiye'de yankısı ve sahiplenişi gerçekleştiriliyor. Onlar dün Türkiye Cumhuriyeti'mizin devlet yetkilileri marifetiyle, Türkiye'ye diğer bazı milletlerin insanlarıyla birlikte getirildiler. Devletimizin yetkililerine teşekkür ediyoruz. Dünyanın hangi noktasında olursa olsun sadece vatandaşlarımıza değil, onlarla birlikte bütün mazlumlara yıllardan beri elini uzatan bir devletimiz, Cumhurbaşkanı'mız var. Allah onlardan razı olsun."

AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, bugünün birlik ve beraberlik günü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün 'Gazzelilere, Filistinlilere sahip çıkma günü.' diyerek İstanbul'un, Türkiye'nin ve dünyanın birçok köşesinde, mazlum kardeşlerimize, Filistinlilere, Gazzelilere sahip çıkma duygusu adeta semalarda çınlanıyor. Bugün Ümraniye Şehitler Meydanı'ndan 2 bini geçkin motorcu kardeşim 'Mazlum, mağdur Gazzeli din kardeşlerimizin yanındayız. Ey siyonist İsrail, haddini bil, kendine gel.' diyor. Bu ses çığ gibi yükseliyor. Siyonist, soykırımcı İsrail'in köşeye sıkıştığı bugünlerde biraz daha dozajı artıracağız, boykotu yükselteceğiz."

Osmanlı Motosiklet Derneği Başkanı Burçin Özsayar da Gazzelilerin yanında olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Filistin ve Gazze için dua edildi.

Eyleme, Türkiye Motosiklet Platformu, Osmanlı Motosiklet Derneği, Motosiklet Sürücüleri Federasyonu, Yıldız Moto Club, Moto Seyyahiler Kulübü ve Hayrat İnsani Yardım Derneği üyeleri de katıldı.