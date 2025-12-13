İstanbul'da Motosikletli Suç Örgütlerine Operasyon: 10 Gözaltı

İstanbul'da yeni nesil motosikletli suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda, farklı ilçelerde yaşanan motosiklet hırsızlığı, silahlı yaralama, araç, iş yeri ve ikamet kurşunlama olaylarına karıştıkları belirlenen 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda; Şişli, Başakşehir, Bakırköy, Ümraniye, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar'da 23 Kasım ile 12 Aralık 2025 tarihleri arasında meydana gelen motosiklet hırsızlığı, silahla yaralama, araçtan havaya ateş edilmesi ile araç, iş yeri ve ikamet kurşunlama olayları araştırıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda F.G. (27), A.E. (19), B.B. (20), E.A. (33), F.K. (18), Ö.Ş. (18), M.E.G. (18), E.Ç. (22), A.Z. (18) ve H.C.A. (20) yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, kurşunlama eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen çalıntı motosiklet, kasklar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Yağma, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Yağma', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Mala Zarar Verme', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve Tehdit' suçlarından haklarında işlem yapılan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.