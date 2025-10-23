İstanbul'da Motosikletli Suç Çetelerine Yönelik Operasyon: 165 Şüpheli Yakalandı

İSTANBUL'da son bir ayda gerçekleştirilen 40 farklı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için 12 ilçede düzenlenen operasyonlarda 165 şüpheli yakalandı. 'Yeni nesil suç çeteleri' olarak tabir edilen, motosikletli şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'İşyeri kurşunlama, yağma, yaralama, tehdit' suçlarını işleyen motosikletli suç çetelerine yönelik çalışma başlatıldı. Son yıllarda ortaya çıkan ve 'yeni nesil suç çeteleri' olarak tabir edilen, motosikletli şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beykoz, Esenyurt, Kartal, Küçükçekmece, Sultangazi, Şişli, Tuzla, Ümraniye ve Zeytinburnu'nda son bir ay içinde 40 farklı eyleme karıştığı belirlenen 165 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 259 tabanca, 3 uzun namlulu silah, bin 40 fişek, 329 ateşli silah mekanizması, 89 namlu ve 3 adet silah atölyesi ele geçirildi.

94 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 94'ünün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan 29 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 42 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETTE SERGİLENDİ

Son bir ayda 12 ilçede düzenlenen operasyonlarda ele geçirilenler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

'SUÇTA KİBİRLENEN ŞEHİR EŞKIYALARINA KARŞI MÜCADELEDE KARARLIYIZ'

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sergi alanına gelerek şube müdürlerini tebrik etti. Suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirten Yıldız, "Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarına karşı mücadelede kararlıyız. Eski, yeni fark etmeksizin bütün organize suç örgütleriyle mücadelemizi köklerini kazıyana kadar sürdüreceğiz. Bu konuda en büyük destekçimiz olarak İstanbul halkına teşekkür ediyorum" dedi.