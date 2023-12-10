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İstanbul'da motosikletli grup, motokurye Yunus Emre Göçer için adalet sürüşü yaptı

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İstanbul'da motosikletli bir grup, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden motokurye Yunus Emre Göçer için 'adalet sürüşü' düzenledi. Göçer'in ailesinin avukatı, kaza tutanağının gerçek dışı olduğunu ve dosyanın ilerlemediğini belirtti. Arkadaşı ise motosikletlilerin fark edilmesi için yetkililerden adım atılmasını talep etti.

İstanbul'da motosikletli bir grup, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden motokurye Yunus Emre Göçer için "adalet sürüşü" yaptı.

Zincirlikuyu'da bir araya gelen motosikletli grup, Göçer'in fotoğraflarını motosikletlerinin üzerinde taşıyarak, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

Burada basın açıklaması yapan Göçer'in ailesinin avukatı Iyaz Çimen, yaşananlara kaza demeye dilinin varmadığını belirterek, tüm trafik mağdurlarının sesi olabilmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Çimen, Göçer'in 30 Kasım'da yoğun bakıma alındıktan sonra 6 günlük yaşam mücadelesini kaybettiğini anımsatarak, "Sonradan Somali Devlet Başkanı'nın oğlu olduğunu öğrendiğimiz şüphelinin vermiş olduğu tek taraflı, yanlı ve gerçek dışı ifadeyi esas alan bir kaza tutanağı, çok tecrübeli olduğunu iddia eden iki trafik polisi tarafından kusur merhuma atfedilerek düzenlendi." dedi.

Avukat Çimen, dosyada herhangi bir ilerleme de kaydedilemediğini ileri sürdü.

Yunus Emre Göçer'in arkadaşı Mehmet Coşkun ise trafikte artık motosikletlilerin de fark edilmesi gerektiğini belirterek, yetkililerin bu konuda adım atmasını talep etti.

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, kullandığı otomobille motokurye Yunus Emre Göçer'e çarpmış, Göçer kaldırıldığı hastanede hayatın kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Yunus Emre İstanbul Somali Motosiklet İstanbul Trafik Kazaları Spor Güncel Haberler

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