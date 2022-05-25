İstanbul'da motosikletle tehlikeli yolculuk - Haberler

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İstanbul'da motosikletle tehlikeli yolculuk

AA - Hikmet Faruk Başer - Güncel
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İstanbul'da motosikletle tehlikeli yolculuk

Kartal ilçesinde motosiklette biri kadın 4 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal ilçesinde motosiklette biri kadın 4 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Kartal mevkisinde 4 kişi bir motosiklet üzerinde yolculuk yaptı.

Motosikleti kullanan kişi, tehlikeli yolculuğuna tepki gösteren diğer araç sürücüleriyle tartıştı. Motosiklet sürücüsü direksiyonu bırakıp, başından çıkardığı kaskını yoldaki araçlara salladı.

Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

Motosiklet, Tragger, Güncel, Haberler

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