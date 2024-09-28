İstanbul'da Motosiklet Üzerinde Havaya Ateş Açan Şüpheliler Yakalandı

İstanbul Sultanbeyli'de, motosiklet üzerinde havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Mahallesi'nde motosiklet üzerinde havaya ateş açanların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, kimliklerini belirlediği şüpheliler R.K. ile Ş.K'yi aynı mahalledeki evlerinde yakaladı. Aramada, ruhsatsız pompalı av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Zanlılara olayda kullanılan ve ele geçirilen silahlarla ilgili 10 bin 500 lira, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince de 12 bin 800 lira olmak üzere toplam 23 bin 300 lira ceza uygulandı.

Şüpheliler hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli işlem başlatıldı.