İstanbul'da motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ankara'da toprağa verildi

İSTANBUL Kağıthane'de 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Alp Efe Bekit'in (35) cenazesi, memleketi Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kağıthane'de dün uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan Osman Boyraz'ın (21) kullandığı motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Alp Efe Bekit'in cenazesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Ankara'ya getirildi. Şehit Bekit için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, şehit polisin emekli özel harekat polisi olan babası Ali Nazif Bekit ile annesi Hülya Bekit ve eşi Ezgi Bekit güçlükle ayakta durdu. Şehidin eşi Ezgi Bekit'in 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.