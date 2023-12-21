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İstanbul'da Motosiklet Sürücüsünü Yaralayan Kamyonet Şoförü Gözaltına Alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda kontrolsüz şerit değiştirerek motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden olan kamyonet şoförünü gözaltına aldı. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da, kontrolsüz şerit değiştirerek motosiklet sürücüsünün yaralanmasına neden olan kamyonet şoförü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Aralık'ta, TEM Otoyolu Avcılar mevkisinde bir kamyonetin S.Y. idaresindeki motosikleti sıkıştırarak devrilmesine neden olması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracın plakasından kimlik bilgilerini belirlediği T.Ö'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yaralı S.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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