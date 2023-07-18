İstanbul'da motosiklet sürücüsü ambulansa yol açma çabası

Şile'de otoyolda ilerleyen bir motosikletin sürücüsü, arkasından gelen ambulansın hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi için trafikteki diğer sürücülere uyarıda bulundu. Motosikletteki kişinin diğer sürücüleri fermuar yöntemiyle yol açmaları yönünde uyarmasını, ambulanstaki sağlık ekipleri cep telefonuyla görüntüledi. Kayıtlarda, motosiklet sürücüsünün ambulansın önünde ilerleyerek diğer sürücülere fermuar yapmaları için uyarıda bulunduğu görülüyor.