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İstanbul'da motosiklet sürücüsü ambulansa yol açma çabası

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Şile'de otoyolda ilerleyen bir motosikletin sürücüsü, arkasından gelen ambulansın hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi için trafikteki diğer sürücülere uyarıda bulundu. Motosikletteki kişinin diğer sürücüleri fermuar yöntemiyle yol açmaları yönünde uyarmasını, ambulanstaki sağlık ekipleri cep telefonuyla görüntüledi. Kayıtlarda, motosiklet sürücüsünün ambulansın önünde ilerleyerek diğer sürücülere fermuar yapmaları için uyarıda bulunduğu görülüyor.

İstanbul'da motosiklet sürücüsünün ambulansa yol açma çabası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şile'de otoyolda ilerleyen bir motosikletin sürücüsü, arkasından gelen ambulansın hızlı bir şekilde ilerleyebilmesi için trafikteki diğer sürücülere uyarıda bulundu.

Motosikletteki kişinin diğer sürücüleri fermuar yöntemiyle yol açmaları yönünde uyarmasını, ambulanstaki sağlık ekipleri cep telefonuyla görüntüledi.

Kayıtlarda, motosiklet sürücüsünün ambulansın önünde ilerleyerek diğer sürücülere fermuar yapmaları için uyarıda bulunduğu görülüyor.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel

Motosiklet İstanbul Şile Güncel Haberler

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