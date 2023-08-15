İstanbul'da Motosiklet Sürücülerine Yönelik Sabit Yol Uygulaması Gerçekleştirildi

İstanbul'da polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli polis ve bekçilerin katılımıyla Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Sancaktepe, Pendik ve Ümraniye gibi ilçelerde uygulama yapıldı. Uygulama noktalarında motosiklet sürücülerinin evrakları kontrol edildi ve sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.