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İstanbul'da Motosiklet Sürücülerine Yönelik Sabit Yol Uygulaması Gerçekleştirildi

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İstanbul'da polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli polis ve bekçilerin katılımıyla Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Sancaktepe, Pendik ve Ümraniye gibi ilçelerde uygulama yapıldı. Uygulama noktalarında motosiklet sürücülerinin evrakları kontrol edildi ve sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

İstanbul'da, polis ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli polis ve bekçilerin katılımıyla başta Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Sancaktepe, Pendik ve Ümraniye olmak üzere kent genelinde uygulama yapıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan motosikletlilerin evrakları kontrol edildi.

Ekipler tarafından, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılıp üstleri arandı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel

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