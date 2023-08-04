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İstanbul'da Motosiklet Sürücülerine Yönelik Sabit Yol Uygulaması Gerçekleştirildi

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İstanbul'da polis ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin koordinasyonunda Esenyurt, Beyoğlu, Kağıthane, Ümraniye ve Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uygulamaya gece bekçileri de destek verdi. Uygulama noktalarında motosikletleri durduran ekipler, araçların çalıntı olup olmadığını kontrol etti. Ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücülere trafik cezası yazıldı. Şüpheli görülen kişilerin de kimlikleri kontrol edildi.

İstanbul'da polis ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin koordinasyonunda Esenyurt, Beyoğlu, Kağıthane, Ümraniye ve Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uygulamaya gece bekçileri de destek verdi.

Uygulama noktalarında motosikletleri durduran ekipler, araçların çalıntı olup olmadığını kontrol etti. Ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücülere trafik cezası yazıldı.

Şüpheli görülen kişilerin de kimlikleri kontrol edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziosmanpaşa İstanbul Güncel Haberler

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