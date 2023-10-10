İstanbul'da motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde aranan kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece saatlerinde il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Beşiktaş'ta yapılan denetimde durdurulan motosiklet sürücülerinin evrakları tek tek kontrol edildi. Kontrolleri sırasında bir motosiklet sürücüsünün yanındaki yolcunun aranması çıkınca gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece saatlerinde il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Beşiktaş'ta yapılan denetimde durdurulan motosiklet sürücülerinin evrakları tek tek kontrol edildi. Kontrolleri sırasında bir motosiklet sürücüsünün yanındaki yolcunun aranması çıkınca gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, gece saatlerinde il genelinde birçok noktada motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Beşiktaş'ta yapılan denetimde çok sayıda motosiklet sürücüsü kontrolden geçti. Polis ekipleri motosiklet sürücülerinin evraklarını tek tek inceledi. Denetim sırasında bir motosiklet sürücüsünün yanındaki kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda aranması çıktı. Polis ekipleri aranması çıkan kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

'HERHANGİ BİR EKSİĞİM YOKö

Uygulamada polis ekiplerinin durdurduğu motosiklet sürücüsü Ali Çakır, "Motor denetimleri yapılıyor, çok sık karşılaşıyorum. Bugüne kadar herhangi bir eksiğim çıkmadı. Ben de sürekli kontrol ediyorum. Az önce denetime takıldım, herhangi bir eksiğim yok" dedi.