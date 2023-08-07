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İstanbul'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, motosiklet sürücülerine yönelik il genelinde denetim yapıldı. Durdurulan motosikletler aranırken, sürücülerin evrakları da kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, motosiklet sürücülerine yönelik il genelinde denetim yapıldı. Durdurulan motosikletler aranırken, sürücülerin evrakları da kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde durdurulan motosikletler didik didik arandı. Sürücülere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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