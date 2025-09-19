Haberler

İstanbul'da Motosiklet Sürücülerine Trafik İhlali Cezası

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye sokan 17 motosiklet sürücüsünün ceza aldığını duyurdu. Sürücüler, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle işlem gördü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 17 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesince, Cebeci Tüneli Bağlantı yolunda motosikletli sürücülerin, trafik güvenliğini tehlikeye attığı yönündeki yoğun ihbarlar nedeniyle denetim gerçekleştirildiğini belirtti.

Kontrollerde M.K, E.Y, C.D, B.B, K.S.L, G.K, B.S.S, E.B, A.Y, E.Ç, R.Y.K, E.A, B.Ş, Y.E.U, D.A, A.D.D. ve O.U'nun video kaydı alınarak yakalandığını bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Motosiklet sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun tescil belgesi bulundurmamak, yönetmeliğe aykırı plaka takmak, tescil plakasında değişiklik yapmak, plakasız araç kullanmak, teknik değişiklik, aksesuar takmak, abart egzoz kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ve kullandırmak, araçların ters yönde sürülmesi, uyarı ve ikazlara uymamak, ışık donanımı, araçlarında dikiz aynası bulundurmamak, yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunulması maddelerinden idari para cezası uygulandı. 2 şahsın sürücü belgeleri, Karayolları Trafik Kanunu'nun 118 maddesi gereğince iptal edilerek işlem yapılan tüm motosikletler trafikten menedildi. Şahıslar hakkında 'Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı."

Yerlikaya, denetimleri gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerini tebrik etti.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
