İstanbul'da Motosiklet Sürücülerine Denetim: 44 Bin 563 TL Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar, Esenyurt ve Ümraniye'de motosiklet sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde kask kullanmamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve yetersiz sürücü belgesiyle araç kullanmaktan toplamda 44 bin 563 TL cezai işlem uygulandı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Bağcılar'da yapılan denetimde motosiklet sürücülerine 44 bin 563 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Bağcılar Atatürk Caddesi'nde saat 22.00'de başlayan denetimde 22 motosiklet sürücüsüne, kask kullanmamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve yetersiz sürücü belgesiyle araç kullanmaktan 44 bin 563 lira cezai işlem uygulandı. Eksik evrakları bulunan 22 motor bağlanarak Bağcılar Emniyet Müdürlüğü Güneşli otoparkına çekildi. Denetimler saat 01.00'e kadar sürdü.

Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı'nda yapılan denetimlerde durdurulan motosikletler didik didik arandı. Sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Yetersiz evrak, ehliyetsiz araç kullanmak, yetersiz ehliyet ve kask takmamaktan sürücülere toplam 15 bin 300 TL ceza kesildi.

Anadolu yakasında da birçok noktada motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Ümraniye Çakmak Köprüsü üzerinde gerçekleşen denetimlerde 1 motosiklet sürücüsüne 4 bin 64 TL ceza yazıldı. Belgesi olmayan sürücülerin motosikletleri ise bağlandı.

Ceza uygulanan motosiklet sürücüsü Mert Kutlu, "Aracım çekme belgeliydi trafiğe çıktık bir hata ettik, cezasını da yedik. 1 ay önce yine ceza yedim 8 bin lira, şimdi de 4 bin TL kadar yedik. Motor satsam 10 bin lire civarı fiyatı. 20 bin lira ceza yedik yapacak bir şey yok, ödeyeceğiz" dedi.