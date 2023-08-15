İstanbul'da Motosiklet Sürücülerine Denetim

İstanbul'da birçok ilçede motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza uygulandı.

İSTANBUL'da birçok ilçede motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Asayiş ekipleri ile trafik ekiplerinin birlikte yaptığı çalışmalarda motosikletler durdurularak aranırken, kurallara uymayan sürücülere ise ceza uygulandı.

İstanbul'da 7 ilçede çok sayıda noktada motosiklet sürücülerine yönelik sabit yol denetimleri gerçekleştirildi. Asayiş ekipleri ile trafik ekiplerinin yaptığı çalışmada motosikletler tek tek durdurularak arandı. Kurallara uymayan sürücülere ise ceza uygulandı.

Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde yapılan denetimde 5 motosiklet sürücüsüne 71 bin 110 TL para cezası uygulandı. Motosikletler ise bağlanarak otoparka çekildi. Beşiktaş'ta yapılan denetimde ise aynı şekilde motosiklet sürücüleri durdurularak üst araması yapıldı. Kuralara uymayan sürücülere ceza uygulandı. Gece saat 23.30'da başlayan denetimler 03.30'a kadar sürdü.