İstanbul'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden gençlerin cenazesi defnedildi

İSTANBUL'da otobüse çarpan motosiklette arkadaşı Ege Karaca (18) ile hayatını kaybeden Kadir Balcı'nın (18) cenazesi, memleketi Kocaeli'de toprağa verildi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde dün Ege Karaca ile Kadir Balcı'nın üzerinde bulunduğu motosiklet, otobüse çarptı. Kazada yaralanan Karaca ile Balcı, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kadir Balcı'nın cenazesi otopsinin ardından memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesine getirildi. Cenaze, öğle vakti Yenikent Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Çınarlı Mezarlığı'nda dedesinin yanında toprağa verildi. Ege Karaca'nın cenazesinin de bugün İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.