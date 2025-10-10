İstanbul'da Motosiklet Kaçışı ve Uyuşturucu Operasyonu

Beyoğlu'nda polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yaşanan kovalamacanın ardından ruhsatsız tabancayla yakalandı. Sultangazi'de ise durdurulan bir araçta 23 kilo 740 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim Çarşamba günü Beyoğlu'nda denetim yaptı. Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulmak istenen bir motosiklet, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süreli takibin ardından motosiklet terk edilmiş halde bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheli A.D., Hacı Ahmet Mahallesi'nde ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

SULTANGAZİ'DE ARAÇTA 23 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Aynı gün Sultangazi'de yapılan denetimlerde ise, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi. Araçta bulunan E.S. ve H.B. isimli kişilerin üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta yapılan detaylı aramalarda ise 23 kilo 740 gram marihuana ve bin 285 lira bulundu.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.