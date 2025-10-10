Haberler

İstanbul'da Motosiklet Kaçışı ve Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da Motosiklet Kaçışı ve Uyuşturucu Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yakalanırken, Sultangazi'de bir araçta 23 kilo 740 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Beyoğlu'nda polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yaşanan kovalamacanın ardından ruhsatsız tabancayla yakalandı. Sultangazi'de ise durdurulan bir araçta 23 kilo 740 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim Çarşamba günü Beyoğlu'nda denetim yaptı. Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulmak istenen bir motosiklet, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süreli takibin ardından motosiklet terk edilmiş halde bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheli A.D., Hacı Ahmet Mahallesi'nde ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

SULTANGAZİ'DE ARAÇTA 23 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Aynı gün Sultangazi'de yapılan denetimlerde ise, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi. Araçta bulunan E.S. ve H.B. isimli kişilerin üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta yapılan detaylı aramalarda ise 23 kilo 740 gram marihuana ve bin 285 lira bulundu.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
Netanyahu'dan kafa karıştıran açıklama: Savaş henüz bitmiş değil

Netanyahu'dan ateşkes ilanı sonrası kafa karıştıran açıklama
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB'den 'Gazze'de görev gücü' açıklaması: Tevdi edilecek her türlü göreve hazırız

Mehmetçik Gazze'ye mi gidiyor? Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.