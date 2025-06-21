İstanbul'da Motosiklet Hırsızlıkları: İki Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Motosiklet Hırsızlıkları: İki Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da park halindeki motosikletleri çalan iki şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından yakalandı. Şüpheliler, çaldıkları motosikletlerin motor ve şasi numaralarını silerek sahte belgelerle satış yapıyordu.

İSTANBUL'da, park halindeki motosikletleri çalan ve araç kimlik numaralarını silerek sattıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin motosiklet çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde artan motosiklet hırsızlığı şikayetleri üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin park halindeki motosikletleri çaldıktan sonra motor ve şasi numaralarını sildikleri ve sahte belgelerle ikinci el olarak sattıkları tespit edildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ayrıca şüphelilerin motosiklet çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yaya olarak dolaşan şüphelilerin park halindeki motosikletleri çaldıktan sonra kaçtıkları görüldü.

GÖZALTINA ALINDILAR

N.H. (42) ile K.S. (47) isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalınıp şasi numaraları silinmiş iki motosiklet ise bulunarak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca şüphelilerin daha önce de çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya 'Netanyahu'ya kanmayın' uyarısı

Savaş sürerken Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu" uyarısı
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu

İsrail-İran savaşında nükleer tesis vuruldu! İşte ilk görüntüler
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor

Savaşta zor günler yaşayan İsrail'den itiraf gibi sözler
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı

Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
MasterChef'te tansiyon yükseldi! Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı

Ünlü şefler arasında fikir ayrılığı! MasterChef'te tansiyon yükseldi!
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi

300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı

Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.