İstanbul'da Motosiklet Hırsızlıkları: İki Şüpheli Yakalandı

İSTANBUL'da, park halindeki motosikletleri çalan ve araç kimlik numaralarını silerek sattıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin motosiklet çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde artan motosiklet hırsızlığı şikayetleri üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin park halindeki motosikletleri çaldıktan sonra motor ve şasi numaralarını sildikleri ve sahte belgelerle ikinci el olarak sattıkları tespit edildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ayrıca şüphelilerin motosiklet çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yaya olarak dolaşan şüphelilerin park halindeki motosikletleri çaldıktan sonra kaçtıkları görüldü.

GÖZALTINA ALINDILAR

N.H. (42) ile K.S. (47) isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalınıp şasi numaraları silinmiş iki motosiklet ise bulunarak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca şüphelilerin daha önce de çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.