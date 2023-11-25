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İstanbul'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

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İstanbul'un iki ayrı ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı motosikletlerle birlikte şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin 16 suç kaydı olduğu belirtildi.

İstanbul'un iki ayrı ilçesinde motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane'de Ü.D'ye ve Sarıyer'de E.E'ye ait motosikletlerin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Şüpheli Şinasi E. (24), çalıntı motosikletlerle yakalandı.

Emniyette 16 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Kağıthane İstanbul Güvenlik Hırsızlık Adliye 3. Sayfa Güncel Haberler

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