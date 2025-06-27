İstanbul'da Motosiklet Hırsızlığı: İki Zanlı Tutuklandı

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İstanbul'da park halindeki 5 motosikletin farları ve hayalet gösterge panelleri çalındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, güvenlik kameraları sayesinde 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İstanbul'da, 5 motosikletin hayalet gösterge panelleri ve farlarının çalınmasına ilişkin yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe'de park halindeki 5 motosikletin farları ile hayalet gösterge panellerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler H.K. (21) ve E.A'yı (23) gözaltına aldı.

Şüphelilerden H.K'nin çeşitli suçlardan 4, E.A'nın ise 10 kaydı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin park halindeki motosikletlerin parçalarını söktüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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