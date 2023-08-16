İstanbul'da Motosiklet Denetimlerinde 347 Bin 550 Lira Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul'da yapılan motosiklet denetimlerinde 1581 motosiklet kontrol edildi ve toplamda 347 bin 550 lira ceza uygulandı. Denetimlerde uyuşturucu, silah ve aranan kişiler de yakalandı.

İstanbul'da kent genelinde 68 noktada yapılan denetimde 1581 motosiklet kontrol edildi, toplam 347 bin 550 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kullanıcılarına yönelik kent genelinde iki aşamalı uygulama gerçekleştirdi.

İlk olarak Ataşehir, Bağcılar ve Küçükçekmece'de ilçe emniyet müdürlüklerinin asayiş büro amirliği ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin katılımı ile motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapılan yerler kontrol edildi.

Uygulama sırasında bakılan 4 işletme ve 28 motosikletle ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Denetimlerin ikinci aşamasında ise dün 68 noktada, 507 personelin katılımı ile 22.00-01.00 saatlerinde motosikletlere yönelik sabit yol uygulaması yapıldı.

Uygulamada, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan 3 bin 246 kişiden aranan 7 şüpheli ile 13 yoklama kaçağı yakalandı.

Denetimlerde ayrıca 24 gram uyuşturucu hap, av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca ile 13 fişek ele geçirildi.

Toplamda 1581 motosiklet ve 232 aracın kontrol edildiği uygulamada, 45 motosiklet ile 14 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı.

Kontrollerde, 6 motosiklet trafikten men edilirken, biri hacizli ve diğeri tescilsiz iki motosiklet ele geçirildi. Denetimlerde sürücülere toplam 347 bin 550 lira ceza kesildi.

Denetimler sırasında yakalanan yabancı uyruklu 3 kişi hakkında da işlem yapıldı.