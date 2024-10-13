İstanbul'da Motosiklet Denetimleri: 22 Araç Trafikten Men Edildi

İSTANBUL genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde 22 motosiklet trafikten men edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimler sırasında sürücülere, toplam 581 bin 559 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlere Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Kent genelindeki denetimlerde bazı sürücülere, 'Yetersiz sürücü belgesiyle araç kullanmak', 'Plaka takmamak', 'Abart egzos', 'Ters yönden ilerlemek', 'Yaya yolunda motosiklet kullanmak' maddelerinden işlem yapıldı. 22 motosiklet trafikten men edildi. Motosiklet sürücülerine toplam 581 bin 559 lira para cezası kesildi. Polis ekiplerinin kent genelindeki denetimlere devam edeceği öğrenildi.