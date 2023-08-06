İstanbul'da motosiklet denetimi yapıldı

İstanbul polisi tarafından kent genelinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Ümraniye'de yapılan denetimde durdurulan motosikletler tek tek aranırken, sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapıldı. Denetimler sırasında kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İSTANBUL polisi tarafından kent genelinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Ümraniye'de yapılan denetimde durdurulan motosikletler tek tek aranırken, sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ümraniye Tepeüstü Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde denetim yaptı. Yapılan denetimler sırasında durdurulan motosikletler arandı. Sürücüler, Genel Bilgi Taraması'ndan(GBT) geçirildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

"OLUR BÖYLE ŞEYLER"Yapılan denetimde hakkında cezai işlem uygulanan ve motosikleti bağlanan A.K, "Olur böyle şeyler insanlık hali, yapacak bir şey yok. Plakayı kaybetmişim ondan dolayı çevirdiler" dedi. Ekiplerin denetimi saat 01.00'e kadar sürdü.