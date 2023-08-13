İstanbul'da Motosiklet Denetimi: 31 Motosiklet ve 9 Araç Trafikten Men Edildi

İstanbul genelinde motosikletli sürücülere yönelik polis ekipleri tarafından 39 ilçede denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 31 motosiklet ile 9 araç trafikten men edilirken, toplam 820 bin 553 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul genelinde motosikletli sürücülere yönelik polis ekipleri tarafından 39 ilçede denetim gerçekleştirildi. 204 farklı noktada bin 385 personel ile yapılan denetimlerde 31 motosiklet ile 9 araç trafikten men edilirken, toplam 820 bin 553 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ağustos ve 12 Ağustos tarihleri arasında 39 ilçede motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 204 farklı noktada bin 385 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi. Uygulama noktalarında devriye ekipleri, mahalle ve çarşı bekçileri ile trafik ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan motosikletler tek tek aranırken, 6 bin 739 kişiye GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı. Denetimde çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs ile 27 yoklama kaçağı şahıs yakalanırken, şahıslar üzerinde 33 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 bin 200 motosiklet ve 547 aracın kontrol edildiği uygulamada 1 adet hacizli motosiklet ele geçirildi.

Denetimde ayrıca 109 motosiklet ile 4 sürücüye işlem yapılırken, 31 motosiklet ile 9 araç trafikten men edildi. Uygulamada toplamda 820 bin 553 lira trafik cezası kesildi. - İSTANBUL