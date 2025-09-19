İstanbul'da Motosiklet Denetimi: 17 Sürücü Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cebeci Tüneli bağlantı yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 17 motosiklet sürücüsünün yakalandığını açıkladı.

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cebeci Tüneli bağlantı yolunda motosikletlilerin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü yönünde gelen ihbarlar üzerine geçen hafta denetim yaptı. Denetimlerde M.K., E.Y., C.D., B.B., K.S.L., G.K., B.S.S., E.B., A.Y., E.Ç., R.Y.K., E.A., B.Ş., Y.E.U., D.A., A.D.D. ve O.U. isimli sürücüler video kaydı alınarak yakalandı. Motosiklet sürücülerine, 'tescil belgesi bulundurmamak', 'yönetmeliğe aykırı plaka takmak', 'plakasız araç kullanmak', 'teknik değişiklik yapmak', 'abart egzoz kullanmak', 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'ters yönde araç sürmek', 'uyarılara uymamak', 'ışık donanımı ve dikiz aynası bulundurmamak' gibi maddelerden idari para cezaları uygulandı.2 motosiklet sürücüsünün ehliyetleri Karayolları Trafik Kanunu'nun 118'inci maddesi gereğince iptal edildi. İşlem yapılan tüm motosikletler trafikten menedilirken, sürücüler hakkında 'ulaşım araçlarının kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.