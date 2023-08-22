İstanbul'da motosiklet denetimi: 1555 motosiklet ve 66 araç kontrol edildi

İstanbul'da kent genelinde yapılan denetimlerde, 1555 motosiklet ve 66 araç kontrol edildi. Denetimlerde aranan şüpheliler yakalandı ve tabanca ile fişek ele geçirildi. Toplamda 26 motosiklet ve 9 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı.

İstanbul'da kent genelinde 67 noktada yapılan denetimde, 1555 motosiklet ve 66 araç kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik kent genelinde dün iki aşamalı uygulama gerçekleştirildi.

İlk olarak Bayrampaşa ve Üsküdar'da ilçe emniyet müdürlüklerinin asayiş büro amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapılan yerler kontrol edildi.

Uygulama sırasında bakılan 2 işletme ve 20 motosikletle ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Denetimlerin ikinci aşamasında ise 23.30-03.30 saatleri arasında 67 noktada, 491 personelin katılımıyla motosikletlere yönelik sabit yol uygulaması yapıldı.

Uygulamada, Genel Bilgi Toplama sorgusu yapılan 2 bin 496 kişiden aranan 5 şüpheli ile 5 yoklama kaçağı yakalandı. Denetimlerde ayrıca tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

Toplamda 1555 motosiklet ve 66 aracın kontrol edildiği uygulamada, 26 motosiklet ile 9 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı.

Kontrollerde, 7 motosiklet ve 1 araç trafikten men edilirken, denetimlerde sürücülere 225 bin 579 lira ceza kesildi.